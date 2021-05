Medio Oriente, Hamas e Israele verso il cessate il fuoco da domani. L’Egitto si fa garante (Di giovedì 20 maggio 2021) Dovrebbe entrare in vigore domani il cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Entrambi le parti, infatti, hanno annunciato la volontà di accettarlo, dopo che ancora a metà giornata il ministro della Difesa di Tel Aviv, Benny Gantz, annunciava di essere «pronti a espandere l’operazione a Gaza se necessario». L’Egitto e il cessate il fuoco tra Hamas e Israele Il cessate il fuoco è stato reso possibile dalla mediazione delL’Egitto, insieme alla Giordania. Ed è stato proprio al Cairo che Israele ha comunicato la volontà di accettarlo. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, i ministri del gabinetto di sicurezza del governo israeliano voteranno a favore ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Dovrebbe entrare in vigoreililtra. Entrambi le parti, infatti, hanno annunciato la volontà di accettarlo, dopo che ancora a metà giornata il ministro della Difesa di Tel Aviv, Benny Gantz, annunciava di essere «pronti a espandere l’operazione a Gaza se necessario».e ililtraIlilè stato reso possibile dalla mediazione del, insieme alla Giordania. Ed è stato proprio al Cairo cheha comunicato la volontà di accettarlo. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, i ministri del gabinetto di sicurezza del governo israeliano voteranno a favore ...

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista la giornalista Rula Jebreal sulla drammatica situazione in Medio Oriente con… - pinapic : Il Medio Oriente è il confine geografico dell'Occidente, Israele ne rappresenta il confine democratico. Il mio int… - gennaromigliore : Poco fa sono intervenuto a @Montecitorio in seguito all’informativa urgente del Ministro degli Esteri @luigidimaio… - SecolodItalia1 : Medio Oriente, Hamas e Israele verso il cessate il fuoco da domani. L’Egitto si fa garante - ZontMario : RT @lefrasidiosho: Ormai in giro ce stanno solo esperti de Medio Oriente. 'N se trova più 'n virologo manco a pagallo oro #Palestina #Isra… -