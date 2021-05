LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: le squadre italiane di kata partono con il piede giusto (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25 Tra gli uomini dominio della Turchia nella pool dell’Italia con 26.06, mentre nella pool 2 spicca la Spagna con 25.2 Tra le donne Italia in vetta nella pool 1 con 24.94, mentre nella pool 2 chiude in vetta la Spagna con 25.2. 9.24 Ottimo inizio per le nostre due squadre che si sono qualificate senza problemi per il secondo round che avrà il via tra pochi minuti! 9.22 La squadra femminile, quindi, fa sua la pool 1 con 24.94 contro i 24.48 della Francia! 9.21 La squadra femminile italiana chiude il suo programma con il punteggio di 24.94 in prima posizione! 9.19 Inizia il programma dell’Italia femminile! 9.19 Si chiude la pool dell’Italia maschile. Dominio assoluto della Turchia con 26.06, seconda la nostra squadra con 23.62, terzo l’Azerbijan con 23.38 9.18 Tra gli uomini, nella Pool ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25 Tra gli uomini dominio della Turchia nella pool dell’Italia con 26.06, mentre nella pool 2 spicca la Spagna con 25.2 Tra le donne Italia in vetta nella pool 1 con 24.94, mentre nella pool 2 chiude in vetta la Spagna con 25.2. 9.24 Ottimo inizio per le nostre dueche si sono qualificate senza problemi per il secondo round che avrà il via tra pochi minuti! 9.22 La squadra femminile, quindi, fa sua la pool 1 con 24.94 contro i 24.48 della Francia! 9.21 La squadra femminile italiana chiude il suo programma con il punteggio di 24.94 in prima posizione! 9.19 Inizia il programma dell’Italia femminile! 9.19 Si chiude la pool dell’Italia maschile. Dominio assoluto della Turchia con 26.06, seconda la nostra squadra con 23.62, terzo l’Azerbijan con 23.38 9.18 Tra gli uomini, nella Pool ...

