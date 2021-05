LIVE – Cecchinato-Shapovalov 5-5, Atp Ginevra 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 20 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Marco Cecchinato e Denis Shapovalov, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Ginevra 2021. Il tennista palermitano ha superato la fase delle qualificazioni e, dopo aver sconfitto anche Travaglia all’esordio, tenterà l’impresa contro il canadese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match ai propri lettori, durante la giornata di giovedì 20 maggio. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Cecchinato-Shapovalov 5-5 PRIMO SET – Annullata anche una terza palla break. Adesso è palla game per Cecchinato PRIMO SET – Il palermitano neutralizza entrambe le chance avversarie. ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ile latestuale della disputa tra Marcoe Denis, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di. Il tennista palermitano ha superato la fase delle qualificazioni e, dopo aver sconfitto anche Travaglia all’esordio, tenterà l’impresa contro il canadese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match ai propri lettori, durante la giornata di giovedì 20 maggio. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA5-5 PRIMO SET – Annullata anche una terza palla break. Adesso è palla game perPRIMO SET – Il palermitano neutralizza entrambe le chance avversarie. ...

Advertising

NedjaNav_55 : Cecchinato vs Shapovalov live in HD - federtennis : I nostri azzurri in campo oggi: ???? WTA Parma Errani ?? Stephens Live alle 12:30 su SuperTenniX ???? ATP Ginevra ? 12… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Live su @SuperTennisTv per Cecchinato ???? vs Shapovalov ???? - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Cecchinato ???? vs Shapovalov ???? - MercRF : RT @SuperTennisTv: Il palinsesto di oggi su #SuperTennisTV: ?10:30 Musetti ?? Korda a seg. Karatsev ?? Sinner a seg. Samsonova ?? Martic ?17:0… -