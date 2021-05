LEGO: arriva il nuovo set LGBTQIA+ per celebrare la diversità (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Gruppo LEGO annuncia oggi il set LGBTQIA+ “Ognuno è meraviglioso”, progettato per celebrare la diversità tra i fan LEGO e del mondo che ci circonda Il nuovo modellino da esposizione costruibile è ispirato all’iconica bandiera arcobaleno, usata come simbolo di amore e accettazione dalla comunità LGBTQIA+, e presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno. Lo scenografo Matthew Ashton, Vicepresidente Design del Gruppo LEGO, ha detto: Volevo creare un modellino che simboleggiasse l’inclusione e celebrasse tutti, non importa come si identificano o chi amano. Ognuno è unico, e con un po’ più di amore, accettazione e comprensione nel mondo, possiamo sentirci tutti più liberi di essere i ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Gruppoannuncia oggi il set“Ognuno è meraviglioso”, progettato perlatra i fane del mondo che ci circonda Ilmodellino da esposizione costruibile è ispirato all’iconica bandiera arcobaleno, usata come simbolo di amore e accettazione dalla comunità, e presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno. Lo scenografo Matthew Ashton, Vicepresidente Design del Gruppo, ha detto: Volevo creare un modellino che simboleggiasse l’inclusione e celebrasse tutti, non importa come si identificano o chi amano. Ognuno è unico, e con un po’ più di amore, accettazione e comprensione nel mondo, possiamo sentirci tutti più liberi di essere i ...

