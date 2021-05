Lagarde scherza sul Bitcoin e torna a criticare mercato criptovalute

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – La prende sullo scherzo, sorridendo, ma le sue parole sono l’ennesima stilettata aled alle sue sorelle. La Presidente della BCE, Cristinead attaccare velatamente ildelle, già etichettato in passato con un “asset altamente speculativo”. “Scommetto che ci sono meno donne nella comunità degli investitori indi quanti siano gli uomini”, affermain occasione di un webinar sulla parità di genere, aggiungendo “la mia è solo una scommessa, ma mi sorprenderei se non fosse così”. L’affermazione arriva all’indomani delle parole dure del suo “vice”, Luis De Guindos, che ha fatto cenno alla “esuberanza” dellee all’esistenza di una “bolla”. Il vicepresidente ha anche affermato ...

Tra Principi ci si capisce,Filippo Onoranti , mio compagno di viaggio in quest'avventura. ... la prima presidente tedesca della commissione Ue, Ursula von der Leyen , e Christinealla ...La prende sullo scherzo, sorridendo, ma le sue parole sono l'ennesima stilettata al Bitcoin ed alle sue sorelle.E pensare che Dogecoin è nata come imitazione di un meme, alla stregua di uno scherzo. LEGGI ANCHE >>> Bitcoin, diventa miliardario con una tecnica poco ortodossa: "solo così ci riesco". Cosa sarebbe ...