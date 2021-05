Insulino-resistenza è causa del flop delle diete? (Di giovedì 20 maggio 2021) L’estate è ormai alle porte e molto spesso si parla di diete, di alimentazione e di perdita di peso in pochi giorni per affrontare al meglio la prova costume. A volte però non è così facile sgonfiare un po’ o liberarsi dei liquidi in eccesso e spesso è colpa della Insulino-resistenza. Se ne parla quando le cellule dell’organismo diminuiscono la propria sensibilità all’azione dell’insulina ma spesso la persona che affronta una dieta senza fare le giuste analisi non sa nemmeno di esserne soggetto. Avere questo tipo di problema significa anche che il rilascio dell’ormone non riesce a produrre un effetto biologico uguale a quanto farebbe in condizioni normali. Che cos’è l’Insulino-resistenza? Ma che cos’è l’insulina? Stiamo parlando di un ormone che consente il passaggio del glucosio dal sangue alle ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) L’estate è ormai alle porte e molto spesso si parla di, di alimentazione e di perdita di peso in pochi giorni per affrontare al meglio la prova costume. A volte però non è così facile sgonfiare un po’ o liberarsi dei liquidi in eccesso e spesso è colpa della. Se ne parla quando le cellule dell’organismo diminuiscono la propria sensibilità all’azione dell’insulina ma spesso la persona che affronta una dieta senza fare le giuste analisi non sa nemmeno di esserne soggetto. Avere questo tipo di problema significa anche che il rilascio dell’ormone non riesce a produrre un effetto biologico uguale a quanto farebbe in condizioni normali. Che cos’è l’? Ma che cos’è l’insulina? Stiamo parlando di un ormone che consente il passaggio del glucosio dal sangue alle ...

