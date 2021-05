Il principe William si è vaccinato: “Grazie per tutto quello che avete fatto e continuate a fare” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il principe William ha ricevuto la sua prima dose di vaccino Covid-19, proprio nei giorni in cui il servizio sanitario nazionale britannico ha esteso il programma di inoculazione ai giovani. William, 38 anni, ha ricevuto la sua dose al Museo della Scienza di Londra, uno dei centri di vaccinazione su larga scala aperti in tutto il Paese. Una foto del principe che viene vaccinato è stata pubblicata sul suo account Instagram. “Martedì ho ricevuto la mia prima dose del vaccino Covid-19“, ha scritto. “A tutti coloro che stanno lavorando alla campagna di vaccinazione, Grazie per tutto quello che avete fatto e continuate a fare”. La scorsa settimana la Gran Bretagna ha aperto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilha ricevuto la sua prima dose di vaccino Covid-19, proprio nei giorni in cui il servizio sanitario nazionale britannico ha esteso il programma di inoculazione ai giovani., 38 anni, ha ricevuto la sua dose al Museo della Scienza di Londra, uno dei centri di vaccinazione su larga scala aperti inil Paese. Una foto delche vieneè stata pubblicata sul suo account Instagram. “Martedì ho ricevuto la mia prima dose del vaccino Covid-19“, ha scritto. “A tutti coloro che stanno lavorando alla campagna di vaccinazione,perche”. La scorsa settimana la Gran Bretagna ha aperto ...

