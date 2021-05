I sorteggi dei playoff di Serie C, il tabellone: gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Il campionato di Serie C è entrato ormai nella fase decisiva. Si sono giocati già due turni dei playoff, mentre sono stati sorteggiato gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale che saranno di andata (23 maggio) e ritorno (26 maggio). Si preannuncia sfide bellissime, in particolar modo quella tra Palermo e Avellino. Il Bari dovrà vedersela con il Feralpisalò, il Modena con l’Albinoleffe, interessante anche Pro Vercelli-Sudtirol. Feralpisalò-Bari Matelica-Renate Palermo-Avellino Albinoleffe-Modena Pro Vercelli-Sudtirol L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Il campionato diC è entrato ormai nelladecisiva. Si sono giocati già due turni dei, mentre sono statiato glidelche saranno di andata (23 maggio) e ritorno (26 maggio). Si preannuncia sfide bellissime, in particolar modo quella tra Palermo e Avellino. Il Bari dovrà vedersela con il Feralpisalò, il Modena con l’Albinoleffe, interessante anche Pro Vercelli-Sudtirol. Feralpisalò-Bari Matelica-Renate Palermo-Avellino Albinoleffe-Modena Pro Vercelli-Sudtirol L'articolo CalcioWeb.

