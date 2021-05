Giro d’Italia 2021, tutte le classifiche dopo la dodicesima tappa: Bouchard guadagna punti in chiave Maglia Azzurra (Di giovedì 20 maggio 2021) dodicesima tappa per il Giro d’Italia 2021, cambia poco nelle varie graduatorie, anche se il transalpino Bouchard guadagna punti importanti in chiave Maglia Azzurra. Scopriamo tutte le classifiche aggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22 8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24 9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49 10 10 – MARTÍNEZ ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)per il, cambia poco nelle varie graduatorie, anche se il transalpinoimportanti in. Scopriamoleaggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22 8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24 9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49 10 10 – MARTÍNEZ ...

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - Fanta_Cycling : Giro d’Italia, la prima volta di Vendrame ?? #giroditalia #Giro104 #vendrame @AndreaVendra @AG2RCITROENTEAM - 2849Dama : RT @aiaggaia: ????????????????GIRO D’ITALIA oggi, via Chiantigiana, Firenze???????????????? Salita come sofferenza Discesa come ebbrezza La misura del mon… -