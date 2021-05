Furto in bar chiuso a causa del Covid, preso nel Napoletano (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiApprofittando della chiusura degli esercizi commerciali a causa delle restrizioni anti-Covid, lo scorso mese di marzo si era introdotto in un bar la cui attività era temporaneamente sospesa, per portare via una macchinetta del caffè professionale e un apparato Pos per il pagamento elettronico. Due mesi dopo l’autore del Furto è stato individuato. I carabinieri della stazione di Pompei e del posto fisso Scavi hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, nei confronti di un uomo, accusato di Furto aggravato. Stando alle risultanze investigative, favorite dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona, l’indagato, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiApprofittando della chiusura degli esercizi commerciali adelle restrizioni anti-, lo scorso mese di marzo si era introdotto in un bar la cui attività era temporaneamente sospesa, per portare via una macchinetta del caffè professionale e un apparato Pos per il pagamento elettronico. Due mesi dopo l’autore delè stato individuato. I carabinieri della stazione di Pompei e del posto fisso Scavi hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, nei confronti di un uomo, accusato diaggravato. Stando alle risultanze investigative, favorite dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona, l’indagato, ...

Advertising

anteprima24 : ** Furto in bar chiuso a causa del Covid, preso nel Napoletano ** - vocidicitta : Articolo modificato: Catania, furto di energia elettrica e deposito abusivo di farmaci: arrestato il gestore di un - vocidicitta : Nuovo articolo: Catania, furto di energia elettrica e deposito abusivo di farmaci: arrestato il gestore di un bar - bor_security : ??????La nota Testata giornalistica EdizioneCaserta riserva una pagina di cronaca per il furto sventato il 10 Maggio 2… - LatinaQTW : Latina, furto al bar e nelle auto in sosta: 2 giovani denunciati -