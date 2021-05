Fatih Karagumruk | “Napoli interessato a Enzo Roco”

(Di giovedì 20 maggio 2021): “, qualcuno del club ha parlato con Viviano. Ha forza, tecnica e velocità, ottimo profilo per gli azzurri” Murat Akin, DS del, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare diosservato dae di altro. Queste le sue parole: SUL CAMPIONATO CONCLUSO DALKARAGUMERUK “Abbiamo terminato il campionato all’ottavo posto, a pari punti con la settima. Abbiamo perso per pochi punti la qualificazione europea, siamo stati un po’ la rivoluzione del calcio turco.KARAGUMERUK SU...

Advertising

calciomercato_m : MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - InterMagazine2 : MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' -

Ultime Notizie dalla rete : Fatih Karagumruk

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Murat Akin , DS delIntanto dalla Turchia il sito 'A Spor' Parla di un accordo praticamente raggiunto tra ilKaragümrük ed il Napoli. Addirittura i colleghi turchi parlano di un calciatore che è già in viaggio per ...Il Napoli sta trattando Enzo Roco per il prossimo calciomercato, il direttore sportivo del Fatih Karagumruk conferma la trattativa.Murat Akin, direttore sportivo del Fatih Karagumruk, ammette l'interesse della SSC Napoli per Enzo Roco, difensore cileno accostato al club azzurro.