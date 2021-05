F1, Valtteri Bottas: “Facciamo fatica a mandare in temperatura subito le gomme, a differenza della Ferrari…” (Di giovedì 20 maggio 2021) Valtteri Bottas analizza in maniera lucida il suo giovedì del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Oggi il pilota finlandese non è andato oltre la quinta posizione con il tempo di 1:12.107 a 423 millesimi dalla vetta, detenuta da Charles Leclerc, mentre il compagno di scuderia, Lewis Hamilton, è a circa 3 centesimi. “Oggi non sono riuscito a mandare in temperature le gomme nel primo giro lanciato – spiega il portacolori della Mercedes a motorsportweek.com – Per questo motivo nei prossimi giorni dovremo intervenire per risolvere questo problema, altrimenti c’è il rischio che altre vetture potranno avere un vantaggio importante nei nostri confronti”. Il nativo di Nastola prosegue nel suo racconto delle due prove libere del Principato: “A livello personale non ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)analizza in maniera lucida il suo giovedì del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Oggi il pilota finlandese non è andato oltre la quinta posizione con il tempo di 1:12.107 a 423 millesimi dalla vetta, detenuta da Charles Leclerc, mentre il compagno di scuderia, Lewis Hamilton, è a circa 3 centesimi. “Oggi non sono riuscito ain temperature lenel primo giro lanciato – spiega il portacoloriMercedes a motorsportweek.com – Per questo motivo nei prossimi giorni dovremo intervenire per risolvere questo problema, altrimenti c’è il rischio che altre vetture potranno avere un vantaggio importante nei nostri confronti”. Il nativo di Nastola prosegue nel suo racconto delle due prove libere del Principato: “A livello personale non ...

