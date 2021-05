F1, classifica combinata prove libere Montecarlo: due Ferrari davanti, Leclerc precede Sainz (Di giovedì 20 maggio 2021) Ferrari straripante nelle prove libere del GP di Monaco 2012, quinta tappa del Mondiale F1. Doppietta inattesa delle Rosse nella sessione pomeridiana andata in scena sul tracciato cittadino del Principato. Si tratta di un risultato inatteso per la Scuderia di Maranello dopo tanti momenti difficili, quella odierna è la migliore prestazione dell’ultimo anno e mezzo. Il padrone di casa Charles Leclerc ha timbrato un ottimo 1:11.684 e precede lo spagnolo Carlos Sainz di 112 millesimi. I due compagni di squadra si sono esaltati in condizioni meteo perfette, hanno sfruttato al meglio le gomme soft e vanno sognare i tifosi in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Le due monoposto del Cavallino Rampante hanno preceduto Lewis Hamilton, sette volte Campione del Mondo che si ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)straripante nelledel GP di Monaco 2012, quinta tappa del Mondiale F1. Doppietta inattesa delle Rosse nella sessione pomeridiana andata in scena sul tracciato cittadino del Principato. Si tratta di un risultato inatteso per la Scuderia di Maranello dopo tanti momenti difficili, quella odierna è la migliore prestazione dell’ultimo anno e mezzo. Il padrone di casa Charlesha timbrato un ottimo 1:11.684 elo spagnolo Carlosdi 112 millesimi. I due compagni di squadra si sono esaltati in condizioni meteo perfette, hanno sfruttato al meglio le gomme soft e vanno sognare i tifosi in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Le due monoposto del Cavallino Rampante hanno preceduto Lewis Hamilton, sette volte Campione del Mondo che si ...

