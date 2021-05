DOPO LEONARDO ARRIVA LA SERIE SU DANTE. LE CRITICHE? “SPARANO ADDOSSO, NON COME IN FRANCIA…” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il produttore Luca Bernabei è un fiume in piena per le feroci e ingiuste CRITICHE al “suo” LEONARDO da Vinci e annuncia la SERIE su DANTE Alighieri. Archiviata con successo la prima stagione di “LEONARDO – La SERIE” con Aidan Turner e Matilda De Angelis, Bernabei parla del prossimo progetto internazionale della Lux Vide. Dal Genio del Rinascimento si passa così al Sommo Poeta. Una fiction che si prospetta già attesissima. Probabilmente destinata a Rai1, il DANTE televisivo finirà ancor di più sotto la lente dei critici e, proprio alle polemiche su LEONARDO, il produttore risponde dalle pagine del settimanale Oggi. Con LEONARDO sono stato oggetto di una campagna di stampa che mi è molto dispiaciuta, a causa degli elementi originali che ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 maggio 2021) Il produttore Luca Bernabei è un fiume in piena per le feroci e ingiusteal “suo”da Vinci e annuncia lasuAlighieri. Archiviata con successo la prima stagione di “– La” con Aidan Turner e Matilda De Angelis, Bernabei parla del prossimo progetto internazionale della Lux Vide. Dal Genio del Rinascimento si passa così al Sommo Poeta. Una fiction che si prospetta già attesissima. Probabilmente destinata a Rai1, iltelevisivo finirà ancor di più sotto la lente dei critici e, proprio alle polemiche su, il produttore risponde dalle pagine del settimanale Oggi. Consono stato oggetto di una campagna di stampa che mi è molto dispiaciuta, a causa degli elementi originali che ...

MMastrantuono : RT @bubinoblog: DOPO LEONARDO ARRIVA LA SERIE SU DANTE. LE CRITICHE? 'SPARANO ADDOSSO, NON COME IN FRANCIA...' - bubinoblog : DOPO LEONARDO ARRIVA LA SERIE SU DANTE. LE CRITICHE? 'SPARANO ADDOSSO, NON COME IN FRANCIA...'