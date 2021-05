Dl sostegni bis, Draghi: spero l'ultimo ma aiuti Stato continuano (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente mi suguro non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo quest'anno: ricordo che il miglior sostegno è la riapertura, il più ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente mi suguro non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo quest'anno: ricordo che il miglior sostegno è la riapertura, il più ...

Advertising

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - Antonio_Tajani : Oggi conferenza stampa di @forza_italia sul Dl Sostegni bis. Slittamento delle cartelle, esenzione IMU e Tosap, una… - StartMagNews : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi terri… - CarlaKaky : LE PANZANE DI UN NAUSEANTE LECCHINO, Di Maio: 'Abbiamo stanziato 40 MILIARDI per famiglie e imprese' LA VERITÀ, Dr… -