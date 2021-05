Dito medio ad Agnelli: Conte e l’Inter patteggiano una multa (Di giovedì 20 maggio 2021) l’Inter e Antonio Conte hanno patteggiato una multa a seguito dei fatti dell’Allianz Stadium, che risalgono alla sfida di ritorno valida per la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il match si era concluso 0-0, garantendo dopo l’1-2 dell’andata il passaggio del turno ai bianconeri. Come ha evidenziato la FIGC in una nota, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 maggio 2021)e Antoniohanno patteggiato unaa seguito dei fatti dell’Allianz Stadium, che risalgono alla sfida di ritorno valida per la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il match si era concluso 0-0, garantendo dopo l’1-2 dell’andata il passaggio del turno ai bianconeri. Come ha evidenziato la FIGC in una nota, L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : #Conte, il dito medio ad #Agnelli costa 2.000 euro di multa #JuveInter - sportli26181512 : #Governance #Notizie Dito medio ad Agnelli: Conte e l’Inter patteggiano una multa: L’Inter e Antonio Conte hanno pa… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Dito medio ad #Agnelli: #Conte e l’#Inter patteggiano una multa - CalcioFinanza : Dito medio ad #Agnelli: #Conte e l’#Inter patteggiano una multa - makingtiramisu : #Amici8 Pedro Gonzalez, lui brillava per la sua grande umiltà e simpatia travolgente... no okay ma in effetti bravo… -