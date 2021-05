Diabete gestazionale | tutto quello che c’è da sapere

(Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo uno studio condotto dai ricercatori del National Institutes of Health, le donne incinte hanno apportato solo modesti cambiamenti dietetici dopo che gli è stato diagnosticato il. Alle donne conviene generalmente consigliato di ridurre il loro apporto di carboidrati e le donne nello studio hanno ridotto il loro apporto giornaliero di succo e zuccheri aggiunti. Hanno anche aumentato il loro apporto di formaggio e bevande zuccherate artificialmente. Tuttavia, alcuni gruppi di donne non hanno ridotto il loro apporto di carboidrati, comprese le donne con obesità, che avevano più di un figlio. Erano ispaniche, avevano un diploma di scuola superiore o meno, o avevano tra i 35 e i 41 anni. Lo studio è stato condotto da Stefanie N. Hinkle, PhD, della sezione di epidemiologia ...

