Covid, le notizie. Ue: firmato il contratto con Pfizer per 1,8 miliardi di dosi. LIVE (Di giovedì 20 maggio 2021) La Commissione europea ha firmato il terzo contratto con le società farmaceutiche BioNTech e Pfizer. Si riserva così ulteriori 1,8 miliardi di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, tra la fine del 2021 e il 2023. Intanto in Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Nel Lazio dal 1° giugno vaccinazioni in farmacia, con prenotazione online

