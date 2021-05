Ciro Immobile e sua moglie minacciati: le frasi da brividi sono pubbliche (Di giovedì 20 maggio 2021) Il bomber della Lazio di Simone Inzaghi è stato insultato sui social network, insieme alla sua amata. Una risposta senza timore. Tutti ormai conosciamo il fuoriclasse della Lazio di Claudio Lotito, il grande bomber, Ciro Immobile, come un uomo schietto e sincero con la vita. D’altronde, appena da ieri sembra che la sua vita sia circondata da mille difficoltà e sfaccettature. Il profilo social di Ciro è stato preso d’assalto da critiche e ingiurie dopo la gara di recupero di ieri contro il Torino, all’Olimpico. Una partita che per le amibizioni di campionato della Lazio non valeva più nulla. Discorso diverso invece per la suqadra di Mister Nicola, chiamata a tirare fuori gli artigli per conquistare quel punticino, utile per raggiungere matematicamente la salvezza. La gara è terminata sul punteggio di 0-0, ma i granata hanno rischiato ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Il bomber della Lazio di Simone Inzaghi è stato insultato sui social network, insieme alla sua amata. Una risposta senza timore. Tutti ormai conosciamo il fuoriclasse della Lazio di Claudio Lotito, il grande bomber,, come un uomo schietto e sincero con la vita. D’altronde, appena da ieri sembra che la sua vita sia circondata da mille difficoltà e sfaccettature. Il profilo social diè stato preso d’assalto da critiche e ingiurie dopo la gara di recupero di ieri contro il Torino, all’Olimpico. Una partita che per le amibizioni di campionato della Lazio non valeva più nulla. Discorso diverso invece per la suqadra di Mister Nicola, chiamata a tirare fuori gli artigli per conquistare quel punticino, utile per raggiungere matematicamente la salvezza. La gara è terminata sul punteggio di 0-0, ma i granata hanno rischiato ...

OptaPaolo : 4 - Ciro #Immobile è il giocatore che ha sbagliato il maggior numero di rigori tirati (4/8) in questa stagione nei… - fattoquotidiano : Scontro su Instagram tra Ciro Immobile e Urbano Cairo. Il calciatore: “Non posso accettare offese all’uomo che sono” - OptaPaolo : 150 - Ciro Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (… - gmlavolpe : RT @RobertoRenga: Cairo che, da quanto racconta Immobile, se la prende con Ciro per aver dato tutto se stesso, ci descrive bene il calcio c… - Sugar_Mind : RT @CucchiRiccardo: Ciro #Immobile è un ottimo calciatore e una persona per bene. I fatti che ha denunciato e che sono avvenuti a fine part… -