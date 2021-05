Chi l’ha visto, “chi ha scritto la lettera anonima ha visto Denise Pipitone in un’auto. E rivela con chi l’ha vista e i dettagli del rapimento” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Sono diciassette anni che so e sono serissimo, il 100% della realtà dei fatti sulla scomparsa di Denise Pipitone. Io non ho parlato prima per paura”, la lettera anonima inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta è stata inviata anche alla redazione di “Chi l’ha visto?“. Da settimane il caso di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è tornato nuovamente al centro della scena. “Ci è arrivata questa lettera anonima che è composta da ben tre pagine dense di notizie. Una lettera in cui un anonimo dice di aver visto Denise. Dice di aver ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) “Sono diciassette anni che so e sono serissimo, il 100% della realtà dei fatti sulla scomparsa di. Io non ho parlato prima per paura”, lainviata all’avvocato Giacomo Frazzitta è stata inviata anche alla redazione di “Chi?“. Da settimane il caso di, la bimba di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è tornato nuovamente al centro della scena. “Ci è arrivata questache è composta da ben tre pagine dense di notizie. Unain cui un anonimo dice di aver. Dice di aver ...

Advertising

AnnalisaChirico : Chiunque sia in difficoltà in mare va aiutato, è la legge del mare (e un obbligo morale). Ma l’ingresso nel territo… - AlbertoBagnai : In questo banner c’è l’incompetente, perché il nostro allarme è di novembre. Lui venne in Commissione a negare il p… - RobertoBurioni : Bene: si comincia a fare pagare l’egoismo e l’ignoranza. Ora dovunque così, chi tentenna ha sulla coscienza dei mor… - FilcaCisl : RT @CislNazionale: Prevenzione significa anche investimenti in ricerca e in formazione. Formazione di chi inizia a lavorare e ha bisogno di… - Sunsea74 : @MT_Meli_ Dottor Meluzzi mi perdoni, in Italia c'è chi ha fatto peggio. Abita ad Arcore ed è un miliardario pieno d… -