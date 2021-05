‘Che cos’è l’economia circolare’, lo spiega Emanuele Bompan (Di giovedì 20 maggio 2021) Economia circolare, cos’è? A spiegare le sue mille sfaccettature e la vera e propria rivoluzione che rappresenta, ci pensa il libro “Che cosa è l’economia circolare” di Emanuele Bompan, con un contributo di Ilaria Nicoletta Brambilla, edito da Edizioni Ambiente, che torna in libreria con la versione aggiornata e ampliata. “Da un lato la scarsità di materie prime, dall’altro un consumo insostenibile di troppi oggetti dalla ‘vita’ troppo breve e infine gli output negativi della nostra economia, dai rifiuti all’inquinamento: l’economia circolare è una ‘strategia strategica’ per la sicurezza nazionale e del mondo industriale, e può creare nuova occupazione. Il libro – dice Bompan presentando oggi la nuova edizione del libro – è stato aggiornato dando ampio respiro ai temi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Economia circolare,? Are le sue mille sfaccettature e la vera e propria rivoluzione che rappresenta, ci pensa il libro “Che cosa ècircolare” di, con un contributo di Ilaria Nicoletta Brambilla, edito da Edizioni Ambiente, che torna in libreria con la versione aggiornata e ampliata. “Da un lato la scarsità di materie prime, dall’altro un consumo insostenibile di troppi oggetti dalla ‘vita’ troppo breve e infine gli output negativi della nostra economia, dai rifiuti all’inquinamento:circolare è una ‘strategia strategica’ per la sicurezza nazionale e del mondo industriale, e può creare nuova occupazione. Il libro – dicepresentando oggi la nuova edizione del libro – è stato aggiornato dando ampio respiro ai temi ...

