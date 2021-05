Camera di commercio di Salerno, Prete: Norme più semplici per Zes e settore portuale, sì alla proposta Pd (Di giovedì 20 maggio 2021) La semplificazione amministrativa nelle aree Zes (Zone economiche speciali) e nel settore portuale è un elemento decisivo per il rilancio economico della Campania. Ecco perché la Camera di commercio di Salerno sostiene l’iniziativa parlamentare del Pd – Piero De Luca primo firmatario della proposta di legge – per un suo inserimento nel decreto semplificazioni. L’iniziativa parlamentare si colloca in un particolare momento storico in cui si assiste a dati sempre più incoraggianti circa il superamento della pandemia da covid-19 e, contemporaneamente, a segnali di ripresa economica e incrementi di PIL rilevati dai principali osservatori economici e dalle agenzie di rating. “Si tratta quindi un’occasione storica – dichiara il presidente della Camera di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) La semplificazione amministrativa nelle aree Zes (Zone economiche speciali) e nelè un elemento decisivo per il rilancio economico della Campania. Ecco perché ladidisostiene l’iniziativa parlamentare del Pd – Piero De Luca primo firmatario delladi legge – per un suo inserimento nel decreto semplificazioni. L’iniziativa parlamentare si colloca in un particolare momento storico in cui si assiste a dati sempre più incoraggianti circa il superamento della pandemia da covid-19 e, contemporaneamente, a segnali di ripresa economica e incrementi di PIL rilevati dai principali osservatori economici e dalle agenzie di rating. “Si tratta quindi un’occasione storica – dichiara il presidente delladi ...

Ultime Notizie dalla rete : Camera commercio Turismo, qualcosa si muove sul Lago di Como. Prenotazioni triplicate dall'annuncio di Draghi Giuseppe Rasella, albergatore e componente della giunta della Camera di Commercio di Como e Lecco con delega a Turismo e Cultura, al momento parla solo di sentiment cautamente positivi, dati ...

Perugia, sabato 22 maggio premiazione dei vincitori 'Ercole Olivario' Perugia, 20 maggio 2021 " È in programma per sabato 22 maggio alle ore 10.30, a Perugia, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria, la proclamazione dei vincitori della 29esima edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni olivicole italiane. ...

Camera Commercio Trento: migliora clima fiducia consumatori Agenzia ANSA Ripresa dopo la pandemia: l’incontro tra Comune e Camera di Commercio Individuare fonti di finanziamento e creare strumenti di supporto, consulenza e sostegno dedicati ai giovani imprenditori della città ...

Il Commissario CCIAA Gianfranco Chiarelli incontra l’Ordine degli Avvocati. Il Commissario straordinario della Camera di commercio di Taranto, Avvocato Onorevole Gianfranco Chiarelli, ha incontrato una delegazione del Consiglio dell’Ordine ...

