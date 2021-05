Arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: domiciliari per un 25enne (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuonabitacolo (Sa) – Arresto in flagranza di reato da parte dei Carabinieri di Buonabitacolo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti per un 25enne di Nola, incensurato. L’operazione si è svolta nell’ambito di un più ampio controllo del territorio espletato nell’area, disposto dal comando della Compagnia di Sala Consilina. L’Arresto è avvenuto al termine di una mirata attività nel corso della quale, sulla statale 517, si è proceduto al controllo dei soggetti che viaggiavano a bordo di una Toyota Aygo e, a seguito di una perquisizione, occultati nelle parti intime dal 25enne, sono stati rinvenuti due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 205, ulteriori 3 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuonabitacolo (Sa) –indi reato da parte dei Carabinieri di Buonabitacolo peraididiper undi Nola, incensurato. L’operazione si è svolta nell’ambito di un più ampio controllo del territorio espletato nell’area, disposto dal comando della Compagnia di Sala Consilina. L’è avvenuto al termine di una mirata attività nel corso della quale, sulla statale 517, si è proceduto al controllo dei soggetti che viaggiavano a bordo di una Toyota Aygo e, a seguito di una perquisizione, occultati nelle parti intime dal, sono stati rinvenuti due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 205, ulteriori 3 ...

