Aldo Cazzullo | chi è | età | carriera | libri | moglie e figli

Leggi su puglia24news

(Di giovedì 20 maggio 2021)è un giornalista italiano e scrittore di grande successo, spesso ospite in trasmissioni televisive di grande successo. Lui oggi, giovedì 20 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce ad Alba, in provincia di Torino, il 17 settembre 1966, ha 54 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Lui ha sempre avuto la passione per la scrittura ed il giornalismo ed a soli 17 anni inizia a lavorare in un giornale e nel 1988 entra a La Stampa come praticante. Dopo quindici anni lascia la Stampa e passa a Il Corriere della Sera dove è inviato speciale e editorialista.con il ...