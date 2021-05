Al Politecnico di Milano esami in presenza a giugno e luglio. La protesta degli studenti fuori sede: «Vogliamo farli a distanza» (Di giovedì 20 maggio 2021) La sessione estiva degli esami del Politecnico di Milano sarà in presenza. L’università ha annunciato agli studenti che «in linea con le indicazioni emerse dall’ultimo decreto legge, che indica un rientro in presenza delle attività universitarie», gli esami di giugno e luglio e di settembre «si svolgeranno in presenza». Un annuncio che ha colto di sorpresa gli studenti fuori sede dell’università milanese. Sono tanti quelli ad aver lasciato le case e le stanze prese in affitto e che ora fanno notare le difficoltà di dover tornare a Milano per sostenere la sessione in presenza. La raccolta firme su ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) La sessione estivadeldisarà in. L’università ha annunciato agliche «in linea con le indicazioni emerse dall’ultimo decreto legge, che indica un rientro indelle attività universitarie», glidie di settembre «si svolgeranno in». Un annuncio che ha colto di sorpresa glidell’università milanese. Sono tanti quelli ad aver lasciato le case e le stanze prese in affitto e che ora fanno notare le difficoltà di dover tornare aper sostenere la sessione in. La raccolta firme su ...

