Al Bano | continua la faida Romina-Lecciso | la ‘sfida’ per il compleanno

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi Alspegne settantotto candeline e sui social i messaggi di auguri sono davvero tanti, cosa farà per il suo? Per Aloggi è un giorno speciale e insieme alla sua famiglia si gode un po’ di tranquillità nella tenuta di Cellino San Marco dove trascorrerà una giornata unica e spensierata. Il cantante pugliese compie settantotto anni e sui social fin da questa mattina non sono mancati messaggi e commenti di auguri. Ildell’artista è un evento importante non solo per lui ma per chi gli sta accanto, C’è una cosa che ha lasciato sbigottiti i fan, proprio lei è stata la prima a pubblicare una foto. Ale il messaggio inaspettato, lei chi è? Tutti si sarebbero aspettati che il primo messaggio di auguri arrivasse da Loredana, la attuale ...

Oggi Alcompie 78 anni e per festeggiarlo, le due donne che in questi anni sono state al suo fianco ... La sua ex Romina Power , con la qualead avere buoni rapporti, ha scelto di ...X Leggi anche › Ale Romina, Natale insieme (ma in tour) › Alconferma la rottura con la Lecciso: "Ma Romina non c'entra". E la saga di CellinoUna delle coppie più ...La vita sedentaria in casa e i lunghi pranzi in famgilia avrebbero portato Loredana Lecciso ad aumentare di peso durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Lei stessa ha confessato che, nonostan ...Al Bano Carrisi compie 78 anni: il cantante di Cellino San Marco sta festeggiando insieme alla sua famiglia allargata.