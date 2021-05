Uomini e donne anticipazioni: la scelta di GIACOMO è… (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questa sera si è consumata l’ultima scelta stagionale a Uomini e donne. Il longevo programma condotto da Maria De Filippi ha visto dunque l’atto finale del trono di GIACOMO Czerny, protagonista della trasmissione dallo scorso mese di gennaio. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 19 maggio: dopo Riccardo arriva Gabriele? Dopo una cernita che ha visto passare numerose ragazze intenzionate a rubare il cuore del ragazzo, solamente due corteggiatrici sono rimaste nel parterre per contendersi fino alla fine la mano del bel GIACOMO. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) A spuntarla, tra lo stupore di Maria De Filippi e degli opinionisti è stata Martina Grado, che contro i favori del pronostico è riuscita a battere la concorrenza della sua rivale Carolina ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questa sera si è consumata l’ultimastagionale a. Il longevo programma condotto da Maria De Filippi ha visto dunque l’atto finale del trono diCzerny, protagonista della trasmissione dallo scorso mese di gennaio. Leggi anche:oggi, 19 maggio: dopo Riccardo arriva Gabriele? Dopo una cernita che ha visto passare numerose ragazze intenzionate a rubare il cuore del ragazzo, solamente due corteggiatrici sono rimaste nel parterre per contendersi fino alla fine la mano del bel. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) A spuntarla, tra lo stupore di Maria De Filippi e degli opinionisti è stata Martina Grado, che contro i favori del pronostico è riuscita a battere la concorrenza della sua rivale Carolina ...

