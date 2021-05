Ultime Notizie Serie A: Napoli sulle tracce di Lamela, duello Roma-Milan per Maignan (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.55 – Atalanta, parla Gasperini – Il tecnico nerazzurro ha mostrato tutta la propria delusione al termine della finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. Le sue parole Ore 23.40 – Juventus, parla Pirlo – L’allenatore bianconero ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia e affrontato lo spinoso tema legato al suo futuro. Le dichiarazioni Ore 19.45 – Finale Coppa Italia: l’Atalanta lancia un messaggio ai tifosi – Il club, sui propri canali social, ha voluto mandare un messsaggio ai sostenitori bergamaschi in vista di una gara che potrebbe diventare storica. Ore 16.35 – Inter, il giorno della verità: fissato l’incontro tra Zhang e Conte – Molto probabilmente domani sarà il giorno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.55 – Atalanta, parla Gasperini – Il tecnico nerazzurro ha mostrato tutta la propria delusione al termine della finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. Le sue parole Ore 23.40 – Juventus, parla Pirlo – L’allenatore bianconero ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia e affrontato lo spinoso tema legato al suo futuro. Le dichiarazioni Ore 19.45 – Finale Coppa Italia: l’Atalanta lancia un messaggio ai tifosi – Il club, sui propri canali social, ha voluto mandare un messsaggio ai sostenitori bergamaschi in vista di una gara che potrebbe diventare storica. Ore 16.35 – Inter, il giorno della verità: fissato l’incontro tra Zhang e Conte – Molto probabilmente domani sarà il giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid Italia, bollettino contagi regione per regione 19 maggio Verso le nuove riaperture, le ultime news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e le notizie dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni: ...

Vaccino anti Covid, ci sarà anche una terza dose. Locatelli: 'Ecco quando andrà fatta' Chi ha già fatto il vaccino anti ricevendo le prime due dosi, potrebbe doverne fare anche una terza: ma per sapere quando, ci sarà da aspettare. Lo ha spiegato Franco Locatelli , coordinatore del Cts ...

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 5.506 nuovi casi e 149 morti Il Sole 24 ORE Nuovo decreto sostegni bis, rispuntano gli incentivi per l’auto Nelle intenzioni dovrebbe essere l’ultimo provvedimento di sostegno per l’emergenza Covid. Ma il decreto, ribattezzato «Imprese, lavoro e professioni», che il governo ...

Pirlo: "La Juve ha meritato. Io mi confermerei" Su Chiesa: " Il gol di Chiesa? E' il bello del calcio, non era al meglio ma si è battuto per tutto il campo facendo un'ottima partita e segnando anche il gol decisivo in una finale. Non è da tutti. No ...

