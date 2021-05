Top Gun, Jerry Bruckheimer: "Il monologo di Quentin Tarantino sul fatto che sia un film gay è un complimento" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il produttore Jerry Bruckheimer ha ammesso di considerare il colorito monologo di Quentin Tarantino sull'omosessualità latente in Top Gun un grande complimento. Per Jerry Bruckheimer, il monologo di Quentin Tarantino sul fatto che Top Gun sia un film gay è un complimento. Il produttore ha celebrato il 35° anniversario del cult con Tom Cruise riflettendo proprio sull'eredità di pellicola gay immortalata nel monologo pronunciato da Tarantino nel film del 1994 Il tuo amico nel mio letto. Nella commedia Il tuo amico nel mio letto, Quentin Tarantino compare in un'unica scena ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il produttoreha ammesso di considerare il coloritodisull'omosessualità latente in Top Gun un grande. Per, ildisulche Top Gun sia ungay è un. Il produttore ha celebrato il 35° anniversario del cult con Tom Cruise riflettendo proprio sull'eredità di pellicola gay immortalata nelpronunciato daneldel 1994 Il tuo amico nel mio letto. Nella commedia Il tuo amico nel mio letto,compare in un'unica scena ...

I 25 anni di Mission Impossibile, il successo di una saga Prima di essere Ethan Hunt, l'attore rifiutò di girare Top Gun 2 e scelse invece di fare Il colore dei soldi e Rain Man. L'età anagrafica non sembra essere un problema per la saga: il pubblico non si ...

