Tommaso Zorzi | duro sfogo | “Arrivare a disseminare odio è inaccettabile”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021)replica alle critiche sulla frequentazione conStanzani: “Se non riesci a gioire della felicitá altrui, taci” Sono ormai più giorni che il vincitore del Grande Fratello Vip 5, nonché opinionista de L’Isola dei Famosi,é sotto la luce dei riflettori. Il motivo?, nelle ultime settimane, é stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi in compagnia dell’ex allievo e ballerino di Amici 20Stanzani e, proprio sulla base di questo, sarebbero non solo nati grandissimi gossip, ma anche non poche polemiche. Nelle ultime ore infatti,, stufo di vedersi sempre preso di mira, ha deciso di lasciarsi andare ad unsu ...