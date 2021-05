Tappa 11 del Giro d’Italia 2021: mappe e percorso (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi, 19 maggio 2021, per la Tappa 11 del Giro d’Italia la città di partenza sarà il capoluogo della regione Umbria, Perugia. Il Giro d’Italia è stato programmato dalla Grande Partenza qui nel 1995. Il percorso condurrà il gruppo verso ovest, nei pressi del Lago Trasimeno, il quarto più grande d’Italia. È molto basso (circa 4-5 metri), il livello dipende dal livello di pioggia e dall’utilizzo dell’acqua da parte dei paesi circostanti. Non molto tempo dopo, i ciclisti entreranno in Toscana, passando per la città termale di Chianciano Terme. Un punto importante del percorso sarà il paese di Torrenieri, dove inizieranno le strade sterrate. Tappa 11 del Giro d’Italia: come sarà il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi, 19 maggio, per la11 della città di partenza sarà il capoluogo della regione Umbria, Perugia. Ilè stato programmato dalla Grande Partenza qui nel 1995. Ilcondurrà il gruppo verso ovest, nei pressi del Lago Trasimeno, il quarto più grande. È molto basso (circa 4-5 metri), il livello dipende dal livello di pioggia e dall’utilizzo dell’acqua da parte dei paesi circostanti. Non molto tempo dopo, i ciclisti entreranno in Toscana, passando per la città termale di Chianciano Terme. Un punto importante delsarà il paese di Torrenieri, dove inizieranno le strade sterrate.11 del: come sarà il ...

