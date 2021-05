Stalking e lesioni | querela ritirato | salvo il marito

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nessun, estinzione del reato per remissione dia carico di un 52enne di Pagani per il quale il giudice Pipola del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso il verdetto del non luogo a procedere. Non accettando la fine del rapporto, l’uomo avrebbe più volte sottoposto l’ex moglie ad una serie di comportamenti vessatori, offese e intimidazioni, con esclusione da ogni responsabilità. «Ti tolgo tua figlia, ti faccio sottoporre a Tso»: alcune delle frasi rivolte alla compagna alla quale aveva più volte detto, minacciandola, di renderle la vita impossibile fino a toglierle la figlia. Ma nel capo di imputazione c’era anche una vicenda che riguardava lea causa di un’aggressione dello stessoper la quale la donna, una 43enne, era finita in ospedale dove era stata refertata dai medici. Fu la donna ...

Advertising

CharlieDB : @MatildeDErrico La stalking, i femminicidi, gli atti intimidatori con l'uso dell'acido, le minacce, le lesioni, le… - Primonumero : Stalking e lesioni, condannato professionista termolese -

Ultime Notizie dalla rete : Stalking lesioni

Dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia epersonali aggravate.Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo, sono ... A noi arrivano donne con referti molto pesanti diche magari superano i 21 giorni di ...Folle gelosia, a processo. A ritrovarsi accusato di stalking e di lesioni personali gravi, è un uomo di Biella, Antonio G., 42 anni, che nei giorni scorsi ha preferito non compar ...Assolto perché il fatto non sussiste e trasmissione degli atti in Procura per le opportune iniziative da intraprendere nei confronti della donna e della di lei madre, per le accuse mosse ...