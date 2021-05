(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - "Nel periodo dellamolte persone si sono avvicinate a questo settore, a livello professionale, perché non ci sono barriere di ingresso a livello lavorativo. Non vengono ...

Advertising

lifestyleblogit : Sciortino (Avedisco): 'La pandemia ha avvicinato molti lavoratori a vendita diretta' - - TV7Benevento : Sciortino (Avedisco): 'La pandemia ha avvicinato molti lavoratori a vendita diretta'... - italiaserait : Sciortino (Avedisco): “La pandemia ha avvicinato molti lavoratori a vendita diretta” - fisco24_info : Sciortino (Avedisco): 'La pandemia ha avvicinato molti lavoratori a vendita diretta': 'Nel periodo della pandemia m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciortino Avedisco

Adnkronos

Un vero e proprio evento ibrido, che ha visto i padroni di casa, Giovanni Paolino, presidente, e Giuliano, segretario generale, dialogare sul presente e il futuro della ...Giuliano, segretario generale, intervenendo al 9° Forum della vendita diretta promosso da- Associazione vendita diretta servizio consumatori. "Essendo - spiega - un'...“Nel periodo della pandemia molte persone si sono avvicinate a questo settore, a livello professionale, perché non ci sono barriere di ingresso a livello lavorativo. Non vengono richiesti investimenti ...Si è tenuto oggi, per la prima volta in streaming e aperto al pubblico, il 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori. L’appuntamento, ospi ...