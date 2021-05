Sassuolo, Raspadori calciatore del mese di aprile: premiato dall’AIC (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giacomo Raspadori sta conquistando il calcio italiano: il giovane attaccante è stato premiato dall’AIC come calciatore del mese di aprile Giacomo Raspadori ha ingranato le marce nelle ultime uscite: i gol al Milan, la splendida rete alla Juventus, non sono passati inosservati e Roberto Mancini ha deciso di convocarlo per l’amichevole contro San Marino. Raspadori, oggi, è stato premiato dall’AIC come calciatore del mese di aprile: il premio è stato consegnato da Davide Biondini, vicepresidente dell’Assocalciatori ed ex bandiera del Sassuolo. “calciatore del mese AIC” di aprile Giacomo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giacomosta conquistando il calcio italiano: il giovane attaccante è statocomedeldiGiacomoha ingranato le marce nelle ultime uscite: i gol al Milan, la splendida rete alla Juventus, non sono passati inosservati e Roberto Mancini ha deciso di convocarlo per l’amichevole contro San Marino., oggi, è statocomedeldi: il premio è stato consegnato da Davide Biondini, vicepresidente dell’Assocalciatori ed ex bandiera del. “delAIC” diGiacomo ...

