Saponara illumina lo Spezia | Mkhitaryan qualità e quantità | Napoli da maturità

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Poker al Torino, salvezza aritmetica e un protagonista in mezzo al campo: Riccardo.Nell’ultimo turno di campionato lodi Italiano si è guadagnato la permanenza in Serie A grazie alla goleada contro il Torino; tra i protagonisti del match spicca di sicuro il centrocampista romagnolo (in prestito dalla Fiorentina), che in questo finale di stagione si è fatto trovare pronto (due gol nelle ultime quattro presenze per in campionato, tanti quanti nelle precedenti 40 partite disputate nel torneo). Contro i granata l’Efficienza Tecnica è stata da Top Serie A (93%), grazie ai numeri eccellenti nella fase di possesso (Aggressività Offensiva al 95%, K-Pass e K-Solution al 95%). Dotato di un elevato livello di attenzione, non sbaglia giocate semplici, completa con successo tutti i passaggi tentati ad alto coefficiente di difficoltà e punta l’uomo ...