Sangiovanni alle fan: “Dov’è Giulia? A casa che mi aspetta!”, il video diventa virale (Di mercoledì 19 maggio 2021) La storia d’amore di Giulia Stabile e Sangiovanni ha appassionato tutti, dentro e fuori la scuola di Amici 20. Oggi entrambi si trovano a Roma e il cantante, tra un autografo e l’altro non ha dimenticato di menzionare la sua dolce metà. Sangiovanni alle fan: “Giulia è a casa che mi aspetta!” “Sangio, Dov’è Giulia?”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 maggio 2021) La storia d’amore diStabile eha appassionato tutti, dentro e fuori la scuola di Amici 20. Oggi entrambi si trovano a Roma e il cantante, tra un autografo e l’altro non ha dimenticato di menzionare la sua dolce metà.fan: “è ache mi” “Sangio,?”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

TIM_Official : Lo stavi aspettando vero? ?? Guarda il video e scopri come il cantante di #Amici20 Sangiovanni ha risposto alle doma… - AmiciUfficiale : Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni sono i FINALISTI di #Amici20! Chi sarà il vincitore? Lo scoprirem… - SaraGandolfi3 : ame domani tutte attive su RTL alle 15:10 ( mi pare) che c’è sangio che parla ?????? #amemici20 #sangiovanni - 0bladi0blada_ : Cmq non so se domani #sangiovanni sarà a verissimo se alle 15.00 ha l'intervista a RTL102.5 ?? #sangiulia #justsaying - quareidfacias : RT @blogtivvu: Sangiovanni alle fan: “Dov’è Giulia? A casa che mi aspetta!”, il video diventa virale -