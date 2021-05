Oblak: “Con l’Atletico si soffre sempre, le vittorie sono più sudate” (Di mercoledì 19 maggio 2021) In un’intervista ai microfoni di Goal, Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, si è raccontato prima dell’ultima giornata di Liga con i Colchoneros che potrebbero conquistare il titolo: “Per il club è sempre stato così. Nella storia di questa società c’è sempre stata sofferenza. Da quando ho imparato a conoscere il club nessun titolo è stato vinto facilmente. Una persona mi ha detto che dei 10 titoli vinti dall’Atletico Madrid, solo uno è stato vinto prima dell’ultima giornata. Ogni titolo quindi è stato sudato. E anche ora non sarà diverso. Devi sapere come si soffre. sono qui da sette anni e questo è ciò che rende bello il calcio, ecco perché questo sport è così interessante. Non si sa mai cosa succederà. Non penso a vincere il campionato adesso. Voglio solo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) In un’intervista ai microfoni di Goal, Jan, portiere delMadrid, si è raccontato prima dell’ultima giornata di Liga con i Colchoneros che potrebbero conquistare il titolo: “Per il club èstato così. Nella storia di questa società c’èstata sofferenza. Da quando ho imparato a conoscere il club nessun titolo è stato vinto facilmente. Una persona mi ha detto che dei 10 titoli vinti dalMadrid, solo uno è stato vinto prima dell’ultima giornata. Ogni titolo quindi è stato sudato. E anche ora non sarà diverso. Devi sapere come siqui da sette anni e questo è ciò che rende bello il calcio, ecco perché questo sport è così interessante. Non si sa mai cosa succederà. Non penso a vincere il campionato adesso. Voglio solo ...

