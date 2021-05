Neo | il dettaglio che fa la differenza tra la vita e la morte | dermatologia | il peggiore degli allarmi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Da specialisti e dermatologi arriva l'allarme sui nei nascosti sotto ai tatuaggi. Un problema molto sottovalutato, ma che può avere delle conseguenze molto gravi. Lo scrive Il Messaggero, che dà conto dell'incontro online avvenuto negli scorsi giorni tra gli specialisti dell'Intergruppo Melanoma Italiano, secondo i quali è in corso una vera e propria emergenza che dovrebbe preoccupare le oltre 7 milioni di persone che hanno almeno un tatuaggio: si tratta di quasi il 13 per cento della popolazione italiana. Per gli esperti è quantomai importante fare attenzione ai nei nascosti sotto ai tatuaggi: sta infatti diventando sempre più frequente la scoperta in ritardo di danni seri della pelle a causaoccultamenti dipendenti dagli inchiesti. Il consiglio generale è di mantenere almeno un centimetro di distanza tra il neo e il disegno, ma ben pochi dei tatuati ...

Advertising

non_rompere_i : Mani, collo, gambe, schiena. Poi al di là di ognuna di queste cose potrebbe colpire un dettaglio: un neo, il modo… -

Ultime Notizie dalla rete : Neo dettaglio

Il Sussidiario.net

Spiegargli nelil problema. Trovando essa stessa il bandolo della matassa e quindi ... 10) In conclusione, la filosofia della- riforma fiscale dovrebbe basarsi sul 'sollievo' burocratico ......in seguito giurato di non tornare mai più nell'hotel anche se non ha mai rivelato nessun... Lo Stanley Hotel è un hotel di 140 stanze in stile- georgiano situato in vista del Rocky ...OPPO Find X3 Lite arriva come ultimo della serie Find X3 dell’azienda ma di fatto costa meno di tutti, seppur con qualità che sicuramente lo fanno apprezzare più di molti altri concorrenti. Ecco la no ...L’ex corteggiatore del Trono Classico svela qualche dettaglio sulla sua neo fidanzata, ammettendo di aver pensato di dirle no per un motivo molto specifico. Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si godo ...