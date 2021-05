Meteo | caldo in arrivo al Centro - Sud | temperature fino a 32Â° nel weekend

Meteo: caldo in arrivo al Centro - Sud, temperature fino a 32° nel weekend (Di mercoledì 19 maggio 2021) L anticiclone africano sta scaldando i motori e si appresta a invadere buona parte d Italia a partire dal weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che sabato e domenica saranno due giornate in gran parte asciutte e soleggiate, ci saranno soltanto alcuni temporali pomeridiani sull'arco alpino. Sar da domenica che l alta pressione a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 maggio 2021) L anticiclone africano sta scaldando i motori e si appresta a invadere buona parte d Italia a partire dal. Il team del sito www.iL.it informa che sabato e domenica saranno due giornate in gran parte asciutte e soleggiate, ci saranno soltanto alcuni temporali pomeridiani sull'arco alpino. Sar da domenica che l alta pressione a ...

