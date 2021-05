Juve-Stabia-Palermo, bivio playoff: c’è anche il doppio ex Fabio Lupo in tribuna al Romeo Menti (Di mercoledì 19 maggio 2021) bivio decisico della stagione per il Palermo di Giacomo Filippi.Nel secondo turno dei playoff del girone C della Lega Pro, la formazione rosanero affronterà in trasferta la Juve Stabia con un solo risultato a disposizione per proseguire il suo cammino nel tortuoso sentiero che porta dritti in Serie B. In virtù del miglior piazzamento conseguito al culmine della regular season, infatti, la compagine campana eliminerebbe i siciliani dalla competizione anche con un eventuale pareggio al termine dei novanta minuti.La sfida tre le Vespe ed i rosanero è certamente tra le più equlibrate ed interessanti della fase regionale dei playoff. Organico, compatezza e cifra tecnica di entrambe le formazioni costituiscono premesse virtuose ed ideali per un match che si preannuncia ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021)decisico della stagione per ildi Giacomo Filippi.Nel secondo turno deidel girone C della Lega Pro, la formazione rosanero affronterà in trasferta lacon un solo risultato a disposizione per proseguire il suo cammino nel tortuoso sentiero che porta dritti in Serie B. In virtù del miglior piazzamento conseguito al culmine della regular season, infatti, la compagine campana eliminerebbe i siciliani dalla competizionecon un eventuale pareggio al termine dei novanta minuti.La sfida tre le Vespe ed i rosanero è certamente tra le più equlibrate ed interessanti della fase regionale dei. Organico, compatezza e cifra tecnica di entrambe le formazioni costituiscono premesse virtuose ed ideali per un match che si preannuncia ...

