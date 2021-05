Immatricolazioni auto, in aprile nella Ue allargata +255% sul 2020. Ma vendite ancora inferiori al 2019. “In Italia calo più contenuto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Forte rimbalzo del mercato dell’auto europeo ad aprile, ma ancora sotto i livelli pre-Covid. Nell’area che comprende Ue, Regno Unito e Svizzera, segnalano i dati Acea, le Immatricolazioni si attestano a quota 1.039.810, in crescita del 255,9% rispetto alle 292.153 di aprile 2020. Il risultato si confronta però con le 1.039.810 vetture vendute nell’area ad aprile 2019, prima dello scoppio della pandemia: il dato 2021 è inferiore del 22,7%. Nei primi quattro mesi dell’anno sono state vendute 4.120.443 auto, il 23,1% in più dell’analogo periodo dell’anno scorso ma in calo del 25% sul 2019. Le vendite del gruppo Stellantis sempre nell’area europea “allargata” si assestano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Forte rimbalzo del mercato dell’europeo ad, masotto i livelli pre-Covid. Nell’area che comprende Ue, Regno Unito e Svizzera, segnalano i dati Acea, lesi attestano a quota 1.039.810, in crescita del 255,9% rispetto alle 292.153 di. Il risultato si confronta però con le 1.039.810 vetture vendute nell’area ad, prima dello scoppio della pandemia: il dato 2021 è inferiore del 22,7%. Nei primi quattro mesi dell’anno sono state vendute 4.120.443, il 23,1% in più dell’analogo periodo dell’anno scorso ma indel 25% sul. Ledel gruppo Stellantis sempre nell’area europea “” si assestano ...

