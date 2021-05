Giovanni Muciaccia sbarca su TikTok e svela alcune curiosità su Art Attack

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha cresciuto intere generazioni a colla vinilica, nastro adesivo e pennarelli ed ora, a distanza di 7 anni dalla chiusura ufficiale di Art, è approdato su. Questa volta però non c’è nessun attacco d’arte, ma semplici video in cui parla proprio dello storico programma di Disney Channel trasmesso (in replica) su Rai Due. ?, che nel mentre si è sposato ed ha avuto due figli, ha così trovato una nuova popolarità sull’app cinese che si affaccia prevalentemente ad un pubblico di giovanissimi. Questi video, ad esempio, sono sul suo profilo da settimane ed hanno già ottenuto moltissimi commenti.su, i video in cui parla di Art“Art ...

Ospite d 'onore in questo trend, che, arrivato da poco in piattaforma, sta commentando attraverso i Duetti, le creazioni che lo colpiscono maggiormente. Sono già numerosi i video ...Ospite d'onore in questo trend, che, arrivato da poco in piattaforma, sta commentando attraverso i Duetti, le creazioni che lo colpiscono maggiormente. Sono già numerosi i video ...TikTok celebra la Giornata Internazionale dei Musei il 18 maggio 2021 con il #MuseumMoment. Ecco di cosa si tratta.L'arte su TikTok è un capolavoro. Dopo aver dedicato all'espressione artistica in tutte le sue forme diverse attività durante il mese in corso, il 18 ...