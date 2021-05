Esce il 20 maggio su tutte le piattaforme digitali “Un pezzo di universo”, il nuovo singolo di Gemello feat. Coez & Gemitaiz (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esce domani 20 maggio su tutte le piattaforme digitali “Un pezzo di universo”, il nuovo singolo di Gemello feat. Coez & Gemitaiz (HONIRO – under exclusive license to Believe). A due anni di distanza dalla pubblicazione di “UNtitled”, album che si è classificato nella TOP 20 della classifica FIMI/Gfk, e dopo aver collaborato ai progetti di Noyz Narcos, Gengis e Carl Brave, Peter Withe, Holden, Gemitaiz, Frenetik&Orange, l’artista romano inaugura la sua nuova fase musicale. Gemello, all’anagrafe Andrea Ambrogio, è un artista completo, che ama esprimersi sia attraverso la musica, che con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021)domani 20sule“Undi”, ildi(HONIRO – under exclusive license to Believe). A due anni di distanza dalla pubblicazione di “UNtitled”, album che si è classificato nella TOP 20 della classifica FIMI/Gfk, e dopo aver collaborato ai progetti di Noyz Narcos, Gengis e Carl Brave, Peter Withe, Holden,, Frenetik;Orange, l’artista romano inaugura la sua nuova fase musicale., all’anagrafe Andrea Ambrogio, è un artista completo, che ama esprimersi sia attraverso la musica, che con la ...

