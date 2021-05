Emma Watson ricompare su Twitter per mettere le cose in chiaro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) È sera tardi da noi. Primo pomeriggio a Los Angeles. Dove vive lei ormai da qualche anno. Sono 4 tweet. Uno di fila all’altro. Rompono un silenzio che, su, durava da agosto dell’anno precedente. Su Instagram l’ultimo post risale al 7 giugno 2020.torna a parlare attraverso le piattaforme dei social media. Perlein. Stufa che si parli di lei a sproposito. Gentile nei modi. Glaciale nei contenuti.riappare sui social dopo un anno di silenzio. E o fa per mandare un messaggio moltoai suoi fan con una serie di tweet. Ecco cosa ha detto e perché ha deciso, poi, di tornare al silenzio. Foto Ansa Cosa ha detto«Cari fan», esordisce ...

Nove mesi di silenzio social più assordanti che mai. Mentrenon aggiornava i suoi account ufficiali , non annunciava nuovi progetti ( Piccole donne il suo ultimo film uscito nel 2019 ndr ), non partecipava a eventi charity legati alla pandemia, ...Nei mesi scorsi si sono rincorse delle voci piuttosto martellanti e preoccupate sul futuro di, attrice nota a livello planetario per aver interpretato il ruolo di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter . L'interprete da un anno manca infatti dai social network,...Dopo un lungo periodo di silenzio l'attrice e attivista Emma Watson ha deciso di prendere parola e rispondere alle ultime indiscrezioni sul suo conto ...Nessun ritiro di Emma Watson dal cinema: l'attrice britannica smentisce categoricamente le indiscrezioni sulla sua carriera.