Denise Pipitone parla il testimone: vista due ore dopo la scomparsa in macchina (Di mercoledì 19 maggio 2021) Iniziano a trapelare i primo dettagli sulla lettera anonima che è arrivata all'avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio. Parliamo del caso Denise Pipitone e del giorno della sua scomparsa, il primo settembre del 2004. Un testimone dice che per anni non ha parlato ma che oggi lo fa. Non ha mai detto nulla, per paura. Diciassette anni dopo racconta quello che ha visto il giorno della scomparsa di Denise. Nella puntata de La vita in diretta di oggi, 19 maggio 2021, arrivano i primi particolari su questa lettera ( in attesa poi di vedere la puntata di Chi l'ha visto in diretta oggi su Rai 3). Nella lettera anonima questa persona che vuole restare tale ha scritto qualcosa di inedito rispetto a quello che si è sempre saputo su quel giorno di ...

