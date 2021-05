Demi Lovato ritorna in video con una novità sconvolgente (Di mercoledì 19 maggio 2021) Demi Lovato sorpende tutti e decidere di fare coming out come persona non binary. Inoltre ha ufficialmente cambiato i suoi pronomi in they e them. Demi Lovato (Immagine: Instagram)Demi Lovato è tornata a far parlare di sé e della sua identità di genere. Infatti, in un video ha rivelato di essere non binary e ha invitato i suoi fan a non usare il pronome femminile per chiamarla, ma usare dei pronomi neutri, ovvero they e them. In italiano, non abbiamo la possibilità di usare dei pronomi neutri, tuttavia sicuramente avrete notato che sul web in molti scrivono delle parole con alla fine l’asterisco, con desinenze femminili o maschili a seconda del caso. Su Instagram Demi Lovato ha rivelato: “Ogni giorno ci svegliamo, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 maggio 2021)sorpende tutti e decidere di fare coming out come persona non binary. Inoltre ha ufficialmente cambiato i suoi pronomi in they e them.(Immagine: Instagram)è tornata a far parlare di sé e della sua identità di genere. Infatti, in unha rivelato di essere non binary e ha invitato i suoi fan a non usare il pronome femminile per chiamarla, ma usare dei pronomi neutri, ovvero they e them. In italiano, non abbiamo la possibilità di usare dei pronomi neutri, tuttavia sicuramente avrete notato che sul web in molti scrivono delle parole con alla fine l’asterisco, con desinenze femminili o maschili a seconda del caso. Su Instagramha rivelato: “Ogni giorno ci svegliamo, ...

Advertising

giovanni_bread : Demi Lovato: scrive qualcosa Twitter: 'VuOlE fAr pArLaRe di Se pEr vEndEre DiScHi !1!1!!' - pIanetlauren : Vabbe comunque a me non frega niente di come si identifica la gente non è che si deve polemizzare su cose che non c… - MashableItalia : Demi Lovato è non binaria: la cantante fa coming out - putadevenice : a demi lovato - melissa_pitari : Sono molto contenta per Demi Lovato che sia riuscit* ha trovare la forza di fare coming out . Adesso è liber* di es… -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Demi Lovato, la star fa coming out su Twitter: "Mi identifico come non - binary". "Sono fiera di dirvi che mi identifico come non - binary e da qui in avanti cambierò i miei pronomi in they/them". Arriva con un video su Twitter il coming out di Demi Lovato, che ha raccontato ai suoi fan di aver capito di essere non - binary, ovvero di non identificarsi né con il genere maschile né con quello femminile. Motivo per cui per riferirsi a lei sarà ...

Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i pronomi personali La cantante ha scelto Twitter per fare l annuncio dopo un profondo lavoro di guarigione e autoriflessione. Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i suoi pronomi in ...

Demi Lovato: dalla salute mentale ai diritti LGBTQ, ecco gli argomenti del suo nuovo podcast Vanity Fair.it Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i pronomi personali Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i suoi pronomi in loro/essi. La riscoperta identità di genere non binaria si riferisce a tutte quelle identità di genere che non corrispondono stret ...

Demi Lovato, la star fa coming out su Twitter: “Mi identifico come non-binary”. VIDEO Leggi su Sky TG24 l'articolo Demi Lovato, la star fa coming out su Twitter: “Mi identifico come non-binary”. VIDEO ...

"Sono fiera di dirvi che mi identifico come non - binary e da qui in avanti cambierò i miei pronomi in they/them". Arriva con un video su Twitter il coming out di, che ha raccontato ai suoi fan di aver capito di essere non - binary, ovvero di non identificarsi né con il genere maschile né con quello femminile. Motivo per cui per riferirsi a lei sarà ...La cantante ha scelto Twitter per fare l annuncio dopo un profondo lavoro di guarigione e autoriflessione.si identifica come non binaria e cambia i suoi pronomi in ...Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i suoi pronomi in loro/essi. La riscoperta identità di genere non binaria si riferisce a tutte quelle identità di genere che non corrispondono stret ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Demi Lovato, la star fa coming out su Twitter: “Mi identifico come non-binary”. VIDEO ...