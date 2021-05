De Laurentiis vuole bruciare la concorrenza per De Paul | l’Udinese però chiede almeno 40 milioni

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Napoli continua a monitorare Rodrigo De, il 10 argentino delche potrebbe davvero lasciare il Friuli nella prossima sessione estiva di calciomercato, dopo quattro stagioni trascorse in bianconero. Il Mattino, quest’oggi, spiega come – tra le tante pretendenti – il Napoli stia cercando di spianare subito il terreno davanti a sé, perla: “è bottega carissima – ricorda il quotidiano – e il prezzo fissato per Denon è inferiore a 60di euro. Despera di evitare un’asta al rialzo e riuscire a convincere i Pozzo ad abbassare le pretese (sui 35-40)“. Ovviamente, la cifra inizialmente cercata dalè alquanto esorbitante, perciò la ...

Il tecnico calabreselasciare un buon ricordo compiendo la scalata Champions e lasciando gli ... Poi sarà addio, quasi impossibile pensare che il rapporto con Depossa essere ricucito, ...Il capitanoun milione in più, Adl ha detto no La Gazzetta dello Sport fa il punto sul ... De, scrive il quotidiano sportivo, potrebbe ammorbidirsi in caso di Champions, con 50 milioni ...Al momento tutti, dai calciatori allo stesso Aurelio De Laurentiis, sono proiettati solo all'ultima partita del Napoli in campionato: quella contro il Verona Lorenzo Insigne, lo ricordiamo, è legato a ...De Laurentiis spera di evitare un’asta al rialzo e riuscire a convincere i Pozzo ad abbassare le pretese (sui 35-40 milioni)“. Ovviamente, la cifra inizialmente cercata dall’Udinese è alquanto ...