Con One Last Time | LP ci racconta le sue parole non dette

Se c'è una cosa che questo periodo così particolare ha insegnato a noi tutti, è che bisogna fare, dire, senza esitare se e quando si vuole, perché il tempo potrebbe giocare brutti scherzi. E questo vale anche e soprattutto per l'amore e lo ha capito bene Laura Pergolizzi in arte LP che ha scritto il suo nuovo singolo "One Last Time" proprio dopo aver maturato la stessa idea durante la pandemia. One Last Time è una canzone che rappresenta il concetto di libertà e di tempo che fugge. Mi piace soffermarmi in particolar modo sul verso caldo, bello ed intenso "L'Amore è nella parole non dette" che racchiude un po' il senso e mi piace sapere – come da lei stessa raccontato – che l'amore conta ed è amarsi e piacersi davvero, oltre ogni cosa, per quel che si è. LP è voce ...

