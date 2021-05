Cocaina in casa e pistola con matricola abrasa al circolo: arrestato 63enne (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – Una pistola calibro 9 x 21 con matricola abrasa completa di caricatore con 10 cartucce e altri 44 colpi distinti tutti calibro 9 x 21. Questo quanto trovato dagli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, nel corso di una perquisizione presso un’Associazione in zona Fidene. L’indagine ha preso avvio da due precedenti arresti, rispettivamente, nel febbraio e aprile scorso. In quest’ultimo la droga, 670 gr. di Cocaina, era stata trovata in una macchina in uso proprio all’uomo, un 63enne romano. Sulla base di questo dato, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli dentro il circolo culturale di cui il 63enne è presidente e nella sua abitazione. Grazie alla vibrazione segnalata da un metal detector in uso alle Forze dell’ordine – sotto il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – Unacalibro 9 x 21 concompleta di caricatore con 10 cartucce e altri 44 colpi distinti tutti calibro 9 x 21. Questo quanto trovato dagli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, nel corso di una perquisizione presso un’Associazione in zona Fidene. L’indagine ha preso avvio da due precedenti arresti, rispettivamente, nel febbraio e aprile scorso. In quest’ultimo la droga, 670 gr. di, era stata trovata in una macchina in uso proprio all’uomo, unromano. Sulla base di questo dato, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli dentro ilculturale di cui ilè presidente e nella sua abitazione. Grazie alla vibrazione segnalata da un metal detector in uso alle Forze dell’ordine – sotto il ...

