Cimiteri saturi | mancano i loculi Non c' è più posto e ai cancelli si fa la coda per le visite

Ultime Notizie dalla rete : Cimiteri saturi

corriereadriatico.it

OSIMO -osimani. L' emergenza sta costringendo Comune e Osimo Servizi, l'azienda che ne ha la gestione, a prendere provvedimenti. Da inizio anno sono aumentate le esumazioni ed estumulazioni ...I reparti ospedalieri sonoe stanno mostrando segni di cedimento legati alla forte pressione ... Al pari degli ospedali, poi, anche isono in grande difficoltà: a causa della mancanza di ...OSIMO - Cimiteri osimani saturi. L’emergenza sta costringendo Comune e Osimo Servizi, l’azienda che ne ha la gestione, a prendere provvedimenti. Da inizio anno sono aumentate ...C’è stato un incontro ieri tra Comune, uffici tecnici e Osimo Servizi per discutere delle richieste avanzate dai cittadini per modificare l’orario di apertura dei cimiteri, che da inizio anno è stato ...